محلي تاورغاء يبحث التحديات المعرقلة لعمل القطاعات بالمدينة

عقد المجلس المحلي تاورغاء، أمس الخميس، اجتماعه عضو المجلس المحلي تاورغاء مصطفى قريمه، بحضور عدد من مدراء القطاعات والمكاتب بتاورغاء، لمناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها كل قطاع.

ووعد عضو المجلس المحلي، خلال الاجتماع بالتعاون التام مع كل القطاعات والإدارات والأقسام لحلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تعيق أداء عملها، كما أكد الجميع على ضرورة تواجد كل القطاعات والإدارات والأقسام بمدينة تاورغاء ومزاولة عملها من داخل تاورغاء لتقديم الخدمات لكل الأهالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا