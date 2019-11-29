ملف النازحين وأزمة القمامة.. أبرز محاور اجتماع بلديات طرابلس

عقد عمداء بلديات طرابلس الستة، أمس الخميس، اجتماعا لبحث عدة مشكلات تتعرض لها مناطق العاصمة المختلفة، ومن أهمها ملف النازحين، والعوائق التي تواجه البلديات من أجل تقديم المعونة لهم.

وأوضحت بلدية جنزور، أن الاجتماع تطرق إلى أزمة انتشار القمامة في شوارع طرابلس، وهو الملف الذي تعاني منه البلديات من مدة طويلة؛ بسبب تداخل الاختصاصات وعدم دفع المخصصات المالية من أشهر.

يذكر أن البلديات الست هي «طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، حي الأندالس، جنزور، عين زارة».

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