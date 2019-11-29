انطلاق منتدى دعم المحاماة العامة في ليبيا

في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق ووحدة العدالة الجنائية ببعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا “اليوبام”، انطلقت في تونس أولى فعاليات المنتدى الخاص بدعم المحاماة العامة في ليبيا.

وحول أهداف هذا المنتدى، قالت وزارة العدل التابعة للوفاق إنه يُمثّل “منصة لتقييم احتياجات إدارة المحاماة العامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بالإضافة إلى ضمان مشاركتها في تطوير النظام القضائي”.

يُشار إلى أن المنتدى قد التأم بمُشاركة إدارة المحاماة العامة بحضور عدد من ممثلي الفروع والمكاتب التابعة لها، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المعنية بفعاليات المنتدى.

وتخللت فعاليات المنتدى عروض مرئية حول آليات عمل إدارة المحاماة العامة، إضافة إلى عروض أخرى حول برامج أعمال المنظمات الدولية الموجهة إلى ليبيا بشأن سبل الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية