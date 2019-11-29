وفد صيني يزور محطة كهرباء الخليج في سرت

زار وفد من الشركة الصينية العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، محطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، تلبية لدعوة إدارة المشروعات في الشركة العامة للكهرباء.

وتوقف العمل في إنشاء وتجهيز المحطة منذ العام 2014، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز بها 67 %، بينما تصل تكلفة المشروع مليار وسبعمائة ألف دينار تقريبا، ومن المفترض أن تتكون من أربع وحدات، تنتج الواحدة منها 350 ميغاوات يوميا، بقدرة إجمالية 1400 ميغاوات عند استكمالها.

وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت، محمد الأميل إن الوفد يضم خبراء من المهندسيين الصينيين رفقة مسؤوليين بالإدارة العامة بالشركة، وحضر في استقبالهم مسئولين من إدارة المحطة وعدد من المهندسين بها.

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وأشار الأميل إلى أن الوفد الصيني تجول داخل المحطة، واطلع على الوحدة الأولى التى تعمل حاليا بطاقة إنتاجية جيدة. كما اطلع الوفد، في زيارته الأولى على الوحدة الثانية بالمحطة، التي لم يستكمل العمل بها منذ سنوات.

ونوه الأميل إلى أن الغرض من الزيارة هو بحث الاستعانة بالخبرات الصينية لاستكمال تنفيذ الوحدة الثانية، قبل منتصف العام المقبل.

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