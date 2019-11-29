اليونان: الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للبحار

أدانت أثينا مساء أمس الخميس، بشدة قرار تركيا وليبيا بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط باعتباره “غير مقبول على الإطلاق”، حيث استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير التركي بوراك أوزوجيرجين، وأوضحت أثينا بأن الاتفاق سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للبحار.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الكشف عن سلسلة طلبات قدمتها أنقرة إلى الأمم المتحدة بشأن الحقوق البحرية في المنطقة، لا سيما حقها المتصور في أن تكون لها مناطق بحرية وجرف قاري غرب خط الطول الثامن والعشرين -جنوب رودس-متجاهلة سلسلة جزر دوديكانيز، وفقا لما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وعلى هذا النحو على الرغم من أن ذلك غير متوقع فقد أثار تطور يوم الخميس المخاوف في أثينا حيث تصعد تركيا من ادعاءاتها وسلوكها العدواني في المنطقة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم حول “ترسيم الحدود البحرية” يوم الأربعاء في اسطنبول من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويد أغلو الخميس “هذا يعني حماية حقوق تركيا الناشئة عن القانون الدولي”.

وكانت أثينا سريعة للرد، وقال المتحدث باسم الوزارة ألكساندروس جينيماتاس في بيان “توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة”.

وأضاف “مثل هذا الإجراء سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج عنه أي تأثير قانوني”، موضحا أن مثل هذه الخطوة “لن تتسق أيضًا مع مبدأ حسن الجوار الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة “.

في وقت سابق من الخميس وصف وزير الخارجية نيكوس دندياس الاتفاق بين تركيا وليبيا بأنه “غير مقبول إطلاقًا” و “ينافي المنطق”.

وقال ديندياس “هذا الجهد يُظهر نقصًا تامًا في المعرفة الجغرافية، لأنه من الواضح أنه يتجاهل شيئًا أعتقد أنه يمكن للجميع رؤيته -أن بين هذين البلدين تقع على مساحة جغرافية كبيرة جزيرة كريت”.

وأضاف “لذلك، أعتقد أن أي جهد من هذا القبيل يقترب من أمر مثير للسخرية”.

وتحدث دندياس أيضًا إلى نظرائه في قبرص ومصر وأطلع الاتحاد الأوروبي، سيتم مراقبة رد الفعل في القاهرة عن كثب حيث ستتأثر مصر جزئيًا بالصفقة التركية الليبية.

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