اخبار ليبيا الان

الجبل الأخضر الليبي : ثروة نباتية مهددة بفعل تلوث البيئة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يحتوي الجبل الأخضر الليبي على أكثر من خمسين في المائة من إجمالي أنواع النباتات الموجودة في البلاد ، لكن هذه المناطق الخضراء مهددة بارتفاع نسبة تلوث المياه فيها نتيجة نقص محطات معالجة مياه الصرف الصحي. المزيد في هذا التقرير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك