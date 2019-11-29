الجبل الأخضر الليبي : ثروة نباتية مهددة بفعل تلوث البيئة

يحتوي الجبل الأخضر الليبي على أكثر من خمسين في المائة من إجمالي أنواع النباتات الموجودة في البلاد ، لكن هذه المناطق الخضراء مهددة بارتفاع نسبة تلوث المياه فيها نتيجة نقص محطات معالجة مياه الصرف الصحي. المزيد في هذا التقرير.

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