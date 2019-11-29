“الكهرباء” تعقد اجتماعها التقابلي الأول في بنغازي

عقد في مدينة بنغازي الاجتماع التقابلي الأول لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لعام 2019.

وناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة المهندس محمد الأشهب مع باقي الأعضاء المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل القطاع وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية لتقديم الحلول العاجلة لها .

وتم خلال الاجتماع عرض نشاط شركة الكهرباء منذ تولي الإدارة التنفيذية مهامها في الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل المجلس التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بقرار من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة المؤقتة.

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