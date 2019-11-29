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“الكهرباء” تعقد اجتماعها التقابلي الأول في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في مدينة بنغازي الاجتماع التقابلي الأول لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لعام 2019.

وناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة المهندس محمد الأشهب مع باقي الأعضاء المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل القطاع وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية لتقديم الحلول العاجلة لها .

وتم خلال الاجتماع عرض نشاط شركة الكهرباء منذ تولي الإدارة التنفيذية مهامها في الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل المجلس التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بقرار من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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