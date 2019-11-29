اخبار ليبيا الان

ترحيل 152 عاملا بنغاليا من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعادت الحكومة المؤقتة 152 عاملا بنغاليا وقامت بتسليم 3 جثث لعمال قتلوا في ليبيا جراء الحرب الدائرة فيها للسلطات البنغالية.

ورحّلت الحكومة المؤقتة العمال على متن طائرة مستأجرة نقلتهم إلى مطار حضرة شاه جلال في العاصمة البنغالية، دكا، وذلك بحسب ما صرح به مساعد مدير مكتب رعاية المغتربين تنوير حسين.

ومن جانبه قال رئيس برنامج الهجرة شريف حسن إن “جثث العمال الـ3 وصلت على متن ذات الرحلة” مضيفا أنه تم إنقاذ من تم ترحيلهم من البحر المتوسط وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك