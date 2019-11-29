ترحيل 152 عاملا بنغاليا من ليبيا

أعادت الحكومة المؤقتة 152 عاملا بنغاليا وقامت بتسليم 3 جثث لعمال قتلوا في ليبيا جراء الحرب الدائرة فيها للسلطات البنغالية.

ورحّلت الحكومة المؤقتة العمال على متن طائرة مستأجرة نقلتهم إلى مطار حضرة شاه جلال في العاصمة البنغالية، دكا، وذلك بحسب ما صرح به مساعد مدير مكتب رعاية المغتربين تنوير حسين.

ومن جانبه قال رئيس برنامج الهجرة شريف حسن إن “جثث العمال الـ3 وصلت على متن ذات الرحلة” مضيفا أنه تم إنقاذ من تم ترحيلهم من البحر المتوسط وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

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