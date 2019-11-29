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أجهزة التفتيش الحديثة تصل لمطاري الأبرق وطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، تسليم جهاز تفتيش لمطاري الأبرق وطبرق الدوليين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أن الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المؤقتة والهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطارات للرقي بالمطارات وتطويرها وتجهيز المطارات الليبية بأجهزة تفتيش ومعدات أمن وسلامة للرفع من مستوى الأمن بالمطارات.  

وأضاف المكتب، أنه تم وضع خطة كاملة لتجهيز المطارات بأحدث وأجود أجهزة التفتيش وتوريد سيارات الإطفاء والإسعاف وتركيب منظومات مراقبة لكل المطارات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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