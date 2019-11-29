مصادر عسكرية توضـح اخر التطورات في منطقة الهيرة

أكدت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني استهدفت قوات الوفاق في معسكر اللواء الرابع عبر المدفعية الثقيلة.

وأشارت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني في بيان مقتضب أن مفارز ووحدات القوات المسلحة نفذت عملية خاطفة تمكنت من خلالها من دحر قوات الوفاق من منطقة الهيرة نحو معسكر اللواء الرابع وتكبيدها خسائر فادحة.

وكان المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن ” القوات المسلحة تتقدم في الهيرة لإحكام مزيد من السيطرة”.

وذكرت المصادر في وقت سابق، أن القوات المسلحة سيطرت إيضا على الطريق السريع الرابط بين غريان والعزيزية، وقالت المصادر أن الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتقترب من مدينة العزيزية.

وقال شهود عيان ان اشتباكات قوية شهدتها منطقة الهيرة ظهر اليوم بالإضافة لسماع صوت القذائف المدفعية.

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