متحدث بالوفاق يوضح حقيقة الاوضاع في الهيرة

كشف المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي بالوفاق، عبد المالك المدني، حقيقة الأوضاع العسكرية بمنطقة الهيرة، التي شهدت اشتباكات قوية وهجوم لقوات الجيش الوطني ظهر اليوم.

ونفى المدني في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك كل ما يُشاع حول سيطرة الجيش الوطني على بوابة الهيرة، مؤكداً أن الأنباء غير صحيحة بالكامل.

وأوضح المدني أن قوات حفتر (الجيش الوطني ) حاولت التقدم في محور الهيرة، مشيراً إلى أن قوات الوفاق كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح قبل ان ينسحبوا من جديد.

وأضاف المدني أن المنطقة تشهد إشتباكات متقطعة في المحاور المؤدية للسبيعة.

وكان المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن ” القوات المسلحة تتقدم في الهيرة لإحكام مزيد من السيطرة”.

وتقترب المعارك من إنهاء شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس منذ اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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