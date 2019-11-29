لجنة الدفاع والأمن القومي: ما يقوم به السراج يرقى إلى تهم الخيانة العظمى

دانت لجنة الدفاع والأمن القومي بأشد العبارات الاتفاق الأمني الموقع بين المجلس الرئاسي والنظام التركي برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والفوضى بحسب وصفها.

واعتبرت اللجنة هذا الاتفاق تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء على صلاحيات مجلس النواب.

لجنة الدفاع والأمن القومي قالت في بيان لها أمس، إن ما يقوم به السراج يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي، الذي يصنف بأنه نظام معتد على الشعب الليبي والوحدة الترابية للوطن، مؤكدة أن الهدف من هذا الاتفاق المشبوه هو تزويد المليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس السراج المنهار بالأسلحة والخبراء العسكريين الأتراك.

اللجنة طالبت مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه هذا التصعيد الخطير، كما طالبت الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة للتصدي للعدوان التركي على دولة عضو فيها.

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