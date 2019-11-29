السعيدي: ما يقوم به السراج باطل وخارج عن الإعلان الدستوري والقوانين الدولية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن ما يقوم به فايز السراج باطل وخارج عن نطاق الإعلان الدستوري والقوانين الدولية، السعيدي وفي لقاء أجراه أمس مع سكاي نيوز عربية، قال إن الاتفاقية المبرمة بين السراج والنظام التركي في حكم العدم، لأنها لم تمر على مجلس النواب، كما أنها لم تصدر من الحكومة الشرعية المنبثقة عنه، هذا كما أشار السعيدي إلى أن هذه الاتفاقية أساسها قضية الغاز.
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قناة ليبيا
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