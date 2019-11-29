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برلماني مصري: اتفاقية أردوغان والسراج تدخل سافر في شؤون دولة عربية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، إن لمصر مواقف واضحة تجاه الأطماع التركية في غاز المتوسط، وهي ملتزمة تماما بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية، مع وجود ثوابت تتعلق بالأمن القومي العربي، أهمها وقف دعم المليشيات المسلحة، وتوحيد ليبيا وإبعادها عن أي صراعات دولية.

وطالب كدواني في تصريحات لروسيا اليوم الشعب الليبي وقواه الفاعلة، بالتصدي لأي اتفاقيات تعقدها حكومة السراج يكون من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للشعب، ومنع استخدام ليبيا كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية والهجرة غير القانونية.

هذا ورأى كدواني أن الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج تدخل سافر في شؤون دولة عربية، وأنه ينبغي التصدي لها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الرد العملى لا يكون بالكلام بالافعال وعلى الدول الداعمة للجيش الوطنى وشرعية البرلمان وحكومته المؤقتة سحب الاعتراف بالسراج والاعتراف بالحكومة الشرعية حكومة مجلس التواب وتشجيع باقى الدول لازاحة حكومة الخيانة والعار فلو كانت هذه الحكومة منتخبة وشرعية لكان هذا الاتفاق بمثابة تسليم موانئ النفط للاحتلال التركى وطرد حرس المنشآت حسب الاتفاق ونسى الاغبياء ان النفط مطمع للقوى الكبرى وان ليبيا تحت الفصل السابع واى صراع على النفط يعنى تدخلها واقتسامه وجعل الشعب الليبى عبيد عندهم

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