برلماني مصري: اتفاقية أردوغان والسراج تدخل سافر في شؤون دولة عربية

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، إن لمصر مواقف واضحة تجاه الأطماع التركية في غاز المتوسط، وهي ملتزمة تماما بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية، مع وجود ثوابت تتعلق بالأمن القومي العربي، أهمها وقف دعم المليشيات المسلحة، وتوحيد ليبيا وإبعادها عن أي صراعات دولية.

وطالب كدواني في تصريحات لروسيا اليوم الشعب الليبي وقواه الفاعلة، بالتصدي لأي اتفاقيات تعقدها حكومة السراج يكون من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للشعب، ومنع استخدام ليبيا كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية والهجرة غير القانونية.

هذا ورأى كدواني أن الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج تدخل سافر في شؤون دولة عربية، وأنه ينبغي التصدي لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا