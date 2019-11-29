مصر واليونان وقبرص تتفق على أنه لا أثر قانونيا لاتفاق السراج وتركيا

توافقت دول مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا، في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس.

وأوضحت الخارجية المصرية أنه لن يتم الاعتداد بالاتفاق، كونه يتعدى على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المدعومة وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا