باشاغا يحضر حفل تخريج «دفعة من رجال الأمن الليبيين» في تركيا

حضر وزيـر الداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا حفل تـخريج «دفعة مـن رجال الأمن»، في تركيا اليوم الجمعة.

وذكرت صفحة داخلية الوفاق على موقع «فيسبوك»، أن باشاغا هنا الخريجين وحثهم على «بـذل المزيد مـن الـجهد والـعطاء مـن أجـل حماية الوطن والعرض».

كما حضر الاحتفال، كل من: وكـيل وزارة الـدفاع وأمـر الـمنطقة الـدفاعية الـغربية، ومـدير الإدارة الـعامة للـتدريب، ومـدير الإدارة الـعامة للـعمليات الأمـنية، ومـدير الإدارة الـعامة للـطيران ، ومـدير إدارة الـعلاقات والـتعاون بـوزارة الـداخلية، والـقائم بـأعمال الـسفارة اللـيبيـة لـدى تـركيا، وعـدد مـن الـمسئولين الأمـنيين رفـيعي الـمستوي مـن الجانب الــتركي .

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وبحسب داخلية الوقاق، فقد عبر المسؤولون الأتراك عن «إعـجابهم بـرجال الـشرطة اللـيبية الـذين حـضروا هـذه الـدورة، وقـدرتهم عـلى إسـتيعاب الـبرامج الـتدريبية الـتي وضـعت لـهذا الـغرض».

وفي ديسمبر الماضي، زار باشاغا تركيا واجتمع مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بمقر الوزارة في أنقرة، وبحث معه «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، خاصة الأمنية منها»، وقال إن «كرم الضيافة ورحابة الاستقبال من قبل السلطات التركية، تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ قديم الأزل».

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