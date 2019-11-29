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المحجوب: الجيش يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس للقضاء على الإرهاب والمليشيات.

المحجوب أوضح في تصريح للعين الإخبارية أن الجيش يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات، مؤكدا أن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة، مجهزة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.

وكشف عن أن الجيش في المنطقة الجنوبية تصدى لهذه المليشيات، وأنه ماض في القضاء عليها بعد إجبارها على الانسحاب من حقل الفيل النفطي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ما حدث فى الجنوب من انتصار هائل وسريع يدل على قوة الجيش الوطن والدعم الشعبى الساحق له وضعف المليشيات الارهابية وهى تستنجد بغريق كل ما يعنيه استغلال الظروف لعقد صفقات مشبوهة وغبية كما فعل فى حلب وادلب والنتيجة ان كل من دعمهم اما فى القبور او فى السجون اوهاربين عنده ولو مات او قتل سيكون مصيرهم اسود لان اعداء اردوغان فى كل مكان

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