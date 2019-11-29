المحجوب: الجيش يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس للقضاء على الإرهاب والمليشيات.

المحجوب أوضح في تصريح للعين الإخبارية أن الجيش يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات، مؤكدا أن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة، مجهزة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.

وكشف عن أن الجيش في المنطقة الجنوبية تصدى لهذه المليشيات، وأنه ماض في القضاء عليها بعد إجبارها على الانسحاب من حقل الفيل النفطي.

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