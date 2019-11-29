قيادي بقوات الوفاق يتوعد بإبادة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو مصور للعقيد فرج مصطفى اخليل أحد قياديي عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وهو يتوعد بإبادة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بالكامل.

وتوعد اخليل أيضا بمقتل 100 أو 200 ألف عنصرا من قوات الجيش الوطني و”تجييفهم” على حد تعبيره، مهددا القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر وأبنائه، ومؤكدا له أن دخول طرابلس سيكون مجرد حلما، وفق قوله.

وواصل تهديداته لحفتر، واصفا إياه بـ”عجوز الرجمة وأنه إمعة لا يساوي قرشا، وأنه يبلغ من العمر 80 عاما ويقترب من الموت”، متوعدا إياه بإبادته هو وأبنائه الذين وصفهم بأوصاف بذيئة وغير أخلاقية.

وفي موقف غير أخلاقي آخر، كتب فرج اخليل على صفحته الشخصية في “فيسبوك” منشورا شتم فيه ناشط سياسي بمدينة مصراتة مؤيد للقوات المسلحة، واصفا إياه بأوصاف غير أخلاقية، ومتهم إياه باتهام تطال العرض والشرف، بسبب مباركته لتحركات الجيش الوطني في الجنوب.

وتحدث اخليل عن أحداث الجنوب، قائلا: “مسرحية الجنوب معروفة بشكل مسبق وبغض النظر عما يجري بها”، وضرب مثلا عن رمضان السويحلي الذي قال إنه كان يقوم بإعدام الخونة على النخل، متوعدا بتكرار فعل ما كان يفعله السويحلي، بحسب ما نشر على صفحته.

وتوثق مثل هذه التصريحات المسجلة التي تكررت كثيرا من قبل عناصر قوات حكومة الوفاق، الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكب ضد المدنيين.

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