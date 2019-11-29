الثني يطلع في القاهرة على مستجدات ملف عودة المهجرين إلى ليبيا

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس في العاصمة المصرية القاهرة، على مستجدات لجنة عمل عودة المهجرين إلى ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة علي الصغير، بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وحسب موقع الحكومة، فقد وضع الصغير رئيس الحكومة في صورة آخر مستجدات الملف، حيث أكد أن اللجنة ستشرع في عودة المهجرين إلى ليبيا خلال الأيام القادمة، ابتداء بأول دفعة هجرت لمدة تزيد عن التسع سنوات.

هذا وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية معالجة المشاكل التي تتعلق بدراسة أوضاع الأسر الراغبة في العودة خلال الوقت الراهن.

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