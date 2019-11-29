الوحدات العسكرية تتقدم في منطقة الهيره جنوب طرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة تقدمت صباح اليوم في منطقة الهيره جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المركز أن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات المسلحة في الهيره، تمهيدا للسيطرة الكاملة على المنطقة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الثني يطلع في القاهرة على مستجدات ملف عودة المهجرين إلى ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قيادي بقوات الوفاق يتوعد بإبادة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
المحجوب :الاشتباكات في الجنوب لا تؤثر على معركة طرابلس
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك