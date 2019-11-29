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الوحدات العسكرية تتقدم في منطقة الهيره جنوب طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة تقدمت صباح اليوم في منطقة الهيره جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المركز أن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات المسلحة في الهيره، تمهيدا للسيطرة الكاملة على المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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