الوحدات العسكرية تتقدم في منطقة الهيره جنوب طرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة تقدمت صباح اليوم في منطقة الهيره جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المركز أن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات المسلحة في الهيره، تمهيدا للسيطرة الكاملة على المنطقة.

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