سلامة: حفتر يُؤيّد مؤتمر برلين و5 بنود مُتّفق عليها

صرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الأمم المتحدة تبحث عما وصفه بـ”المظلة الدولية” لضمان تنفيذ أي اتفاقات تتم بين أطراف النزاع الليبي، في طريق تحقيق الاستقرار.

وتحدث سلامة لـ”العربية” عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، الذي تُعوّل عليه الأمم المتحدة بصورة كبيرة كبداية لإعادة تدوير العجلة السياسية في ليبيا وإنهاء القتال، مؤكداً تأييد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لعقد المؤتمر.

وأشار إلى اجتماع سياسي مُرتقب سيُعقد في برلين قل نهاية العام الجاري، في إطار سلسلة المشاورات الدولية قبل تحديد الموعد النهائي للقمة.

وعاود المبعوث الأممي انتقاد طريقة تعاطي مجلس الأمن مع ملف الأزمة الليبية، قائلاً إنه كان “عقيماً” بخصوصها، ما دفع الأمم المتحدة للاتجاه إلى التحشيد، عبر مؤتمر برلين، لـ”موقف دولي موحّد” يُمكن الاستناد إليه في حل الأزمة التي زادت تعقيداتها منذ اندلاع الاشتباكات على تخوم طرابلس في أبريل الماضي.

وكشف سلامة عن 5 بنود رئيسية اتفقت عليها القوى الدولية التي شاركت في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين، متمثلة في “العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وترتيبات أمنية في طرابلس”، ونوّه إلى ضرورة مراعاة عامل الوقت فيما يخص تنفيذ أي خطط إصلاحية في ليبيا.

وحول أكبر العقبات التي تُعيق وقف إطلاق النار في طرابلس، قال المبعوث الأممي إن الانقسام الدولي يُعتبر السبب الرئيسي في ذلك، خاصة بعد فشل جميع المفاوضات على مستوى الأطراف المحلية.

ولمّح إلى نتائج إيجابية حققها الوفد الأمريكي الذي التقى مؤخراً مع الأطراف الليبية ضمن مساعي وقف القتال، قائلاً: “إن الوفد الأميركي إلى ليبيا توصل إلى بعض الأمور المشجعة”، وأشار إلى أن “جزءا من الهوة بين طرفي النزاع قد رُدمت خلال الأيام الماضية”.

ولم يُفوّت المبعوث الأممي الفرصة للحديث عن تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، إذ تحدّث عن وصولها إلى حد دخول شركات أسلحة بعينها على خط القتال، واستدعاء مرتزقة وتسيير طائرات من دون طيار من قِبل دُول لم يُسمّها.

وحول الانتخابات، قال سلامة إن ليبيا ماتزال غير جاهزة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن البعثة الأممية تعمل في الوقت الحالي على إجراء انتخابات بلدية في عدد من المدن، وأضاف: “عندما نعيد الاستقرار إلى ليبيا، سيكون الطريق نحو الانتخابات متاحاً”، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

The post سلامة: حفتر يُؤيّد مؤتمر برلين و5 بنود مُتّفق عليها appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية