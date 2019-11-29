“راس لانوف” تعقد اجتماعها الفني الثاني مع مؤسسة النفط

عقدت الإدارات الفنية في المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الأسبوع الجاري الاجتماع الثاني مع أعضاء إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز ونوقش خلاله استمرار الأعمال في مصنع البولي ايثلين.

وتطرق وفد المؤسسة إلى الاستعدادات الخاصة بإعادة تشغيل المجمع الصناعي ودراسة الخطة الرئيسية للمشروع، ونظمت رأس لانوف معرضا لخطة تشغيل جميع المرافق التابعة للمجمع، كما شدد الحضور على أهمية إتمام الخطوات الفنية وضمان تدفق الديزل للمرافق كافة لضمان سير المنشآت.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف شعبان بسيبسو قد بحث مطلع الشهر الجاري إمكانية فتح حساب وإتمام الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات شركة رأس لانوف مع الشركات الأجنبية مع إدارة المصرف التجاري العربي البريطاني في إطار تسهيل إجراءات سداد الالتزامات المالية.

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