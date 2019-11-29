شركة راس لانوف تعقد اجتماعها الفني الثاني للعام الحالي

عقدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز اجتماعها الفني الثاني، بمشاركة وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، وبرئاسة مدير إدارة تصنيع البتروكيماويات.

الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس إدارة الشركة، تم خلاله عرض الأعمال المنجزة خلال الفترة الأخيرة من العام الحالي، والتي من أهمها إعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين، كما تم عرض مقترحات المشاريع خلال العام القادم، والتي ستدفع عجلة الإنتاج في مجال الصناعات النفطية.

وعقب الاجتماع تم افتتاح معرض لإعادة التشغيل، عرضت خلاله الإنجازات التي قدمها المستخدمون بالشركة.

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