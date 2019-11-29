«مالية الوفاق» تحذر الوزارات والمصالح من استخدام إيراداتها في إجراء أي مدفوعات

حذرت وزارة المالية في حكومة الوفاق، الوزارات والمصالح الحكومية من «استخدام إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات».

وطالبت «المالية»، في تعميم، مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمركز والمصالح العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد، بتوريد ما يتم تحصيله من إيرادات إلى خزائن الوزارة أو حساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي أو فروعه.

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وشدد مدير إدارة المراقبين الماليين صالح محمد الرفاعي، على أنه «لا يجوز لهذه الوزارات أو المصالح الحكومية أن تستخدم إيراداتها أو جزء منها في إجراء أي مدفوعات»، حسب بيان نشرته وزارة المالية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ولفت الرفاعي إلى أن «الموضوع في غاية الأهمية»، معتبرا أن «كل من يخالف سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية»، وفق البيان.

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