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تمديد حملة التطعيمات ضد الإنفلونزا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض كتابا طالب فيه مشرفي برنامج التطعيمات بكافة المناطق والمدن ومديري إدارات ومكاتب الرعاية الصحية بتمديد مدة حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية للعام 2019 حتى 19 من ديسمبر المقبل.

وكانت الحملة قد انطلقت في الـ 16 من نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من الشهر ذاته، إلا أن اتساع الشريحة المستهدفة إضافة إلى الإقبال من المواطنين دفع بالمركز لتمديد مدة الحملة.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل خلال جميع المراحل، والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، إضافة إلى العاملين بالمراكز الصحية والمصابين بالأمراض المُزمنة كالسكري والكلى ونقص المناعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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