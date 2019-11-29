تمديد حملة التطعيمات ضد الإنفلونزا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض كتابا طالب فيه مشرفي برنامج التطعيمات بكافة المناطق والمدن ومديري إدارات ومكاتب الرعاية الصحية بتمديد مدة حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية للعام 2019 حتى 19 من ديسمبر المقبل.

وكانت الحملة قد انطلقت في الـ 16 من نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من الشهر ذاته، إلا أن اتساع الشريحة المستهدفة إضافة إلى الإقبال من المواطنين دفع بالمركز لتمديد مدة الحملة.

وتستهدف الحملة النساء الحوامل خلال جميع المراحل، والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، إضافة إلى العاملين بالمراكز الصحية والمصابين بالأمراض المُزمنة كالسكري والكلى ونقص المناعة.

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