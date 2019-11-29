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السياح الليبيون يحتلون المرتبة الثانية بزيارة تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة السياحة التونسية في آخر إحصاءاتها للموسم السياحي الحالي إن نحو نصف الوافدين من السياح القادمين إلى تونس هم من بلدان المغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر.

وقالت الوزارة إن عدد السياح شهد زيادة بنحو 4.1 مليون سائح ليمثل نسبة قدرها 16.4%، فيما يبلغ إجمالي عدد السياح إلى تونس منذ بداية العام الجاري 8.3 مليون سائح بزيادة نحو 14% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وأكدت الوزارة أن المداخيل المالية المتأتية من القطاع السياحي قد تجاوزت حدود 5 مليارات دينار تونسي ما زاد المداخيل من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة، حيث زادت مداخيل اليورو بنسبة 29.6 % فيما زادت مداخيل الدولار بما لا يقل عن 22.3 %.

وقدرت الوزارة عدد الليبيين الوافدين إلى البلاد بنحو 1.3 مليون سائح ليبي، فيما بلغ عدد الجزائريين نحو 2.5 مليون سائح وفقا لمعطيات الوزارة،أما فيما يخص السياح الأوروبيين فقد مثلوا نحو الثلث من العدد الإجمالي بما يقدر 2.6 مليون سائح بزيادة نسبة 16.2% ، وفي السياق ذاته قدرت الوزارة عدد الليالي السياحية المقضاة بـ27.8 مليون ليلة بارتفاع 11.8% عن نوفمبر العام الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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