السياح الليبيون يحتلون المرتبة الثانية بزيارة تونس

قالت وزارة السياحة التونسية في آخر إحصاءاتها للموسم السياحي الحالي إن نحو نصف الوافدين من السياح القادمين إلى تونس هم من بلدان المغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر.

وقالت الوزارة إن عدد السياح شهد زيادة بنحو 4.1 مليون سائح ليمثل نسبة قدرها 16.4%، فيما يبلغ إجمالي عدد السياح إلى تونس منذ بداية العام الجاري 8.3 مليون سائح بزيادة نحو 14% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وأكدت الوزارة أن المداخيل المالية المتأتية من القطاع السياحي قد تجاوزت حدود 5 مليارات دينار تونسي ما زاد المداخيل من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة، حيث زادت مداخيل اليورو بنسبة 29.6 % فيما زادت مداخيل الدولار بما لا يقل عن 22.3 %.

وقدرت الوزارة عدد الليبيين الوافدين إلى البلاد بنحو 1.3 مليون سائح ليبي، فيما بلغ عدد الجزائريين نحو 2.5 مليون سائح وفقا لمعطيات الوزارة،أما فيما يخص السياح الأوروبيين فقد مثلوا نحو الثلث من العدد الإجمالي بما يقدر 2.6 مليون سائح بزيادة نسبة 16.2% ، وفي السياق ذاته قدرت الوزارة عدد الليالي السياحية المقضاة بـ27.8 مليون ليلة بارتفاع 11.8% عن نوفمبر العام الماضي.

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