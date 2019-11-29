“باشاغا” يخرِّج دفعة من الشرطة الليبية في تركيا

شارك وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة في مراسم حفل تخريج دفعة من رجال الأمن في تركيا.

وأقيمت مراسم التخريج بحضور وكيل وزارة الدفاع وآمر المنطقة الدفاعية الغربية، مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للطيران الشرطة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الليبية لدى تركيا، وعدد من المسئولين الأمنيين رفيعي المستوي – حسب ماورد عن وزارة داخلية الوفاق- من الجانب التركي.

ونقلت داخلية الوفاق عن مسؤوليها إعجابهم بقدرات رجال الشرطة الليبيين الذين حضروا الدورة، وقدراتهم على استيعاب البرامج التدريبية التي خضعوا لها.

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