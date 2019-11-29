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“باشاغا” يخرِّج دفعة من الشرطة الليبية في تركيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة في مراسم حفل تخريج دفعة من رجال الأمن في تركيا.

وأقيمت مراسم التخريج بحضور وكيل وزارة الدفاع وآمر المنطقة الدفاعية الغربية، مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للطيران الشرطة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الليبية لدى تركيا، وعدد من المسئولين الأمنيين رفيعي المستوي – حسب ماورد عن وزارة داخلية الوفاق- من الجانب التركي.

ونقلت داخلية الوفاق عن مسؤوليها إعجابهم بقدرات رجال الشرطة الليبيين الذين حضروا الدورة، وقدراتهم على استيعاب البرامج التدريبية التي خضعوا لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا يضع ادارة الداخلية الوفاق في داءرة الشك والتحقيق وخاصة الباش أغا – تركيا ليس لهم الحق في التدخل الأمني بشءون الليبية سواء في الغرب او الساحل الليبي – وهذه اهانة واضحة لأفراد ضباط الشرطة الليبية – وما يحدث
    يعطي الاحقية للمقاومة الليبية الاسلامية ان تتعامل مغ الضباط الشرطة الليبيين – ضد ادارة الداخلية الوفاق التي تتعامل بشبهة واضحة مع المجرمين من مصراتة والخوارج وكذاك مع الأتراك الغريبين عن الارض الليبية .

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