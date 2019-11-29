سلامة: الأمم المتحدة تسعى لإيجاد مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة موقف مجلس الأمن الدولي حول ليبيا بالعقيم، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون.

وكشف سلامة خلال تصريحات لقناة العربية اليوم، عن أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيعقد قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن المؤتمر يسعى إلى اتفاق دولي بشأن ليبيا، وهو ما عجز عنه مجلس الأمن.

وأضاف المبعوث الأممي أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يؤيد عقد مؤتمر برلين، معتبرا أن الانقسام الدولي يعد العقبة الكبرى أمام عودة الاستقرار في ليبيا، ومشيرا إلى أن الأطراف الليبية قادرة على الوصول إلى تفاهم حول الأزمة، وأن الوفد الأمريكي الذي التقى الأطراف الليبية خرج ببعض الأمور المشجعة حسب تعبيره.

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