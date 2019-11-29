لقاء مشترك لمركز القانون الإنساني الليبي ومنظمة نداء جنيف

ناقش نائب رئيس مركز القانون الدولي الليبي مع ممثّل منظمة نداء جنيف السويسرية أوجه التعاون بين إدارات المركز والمنظمة في مجال نشر قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المركز في طرابلس ظهر اليوم رفقة مسؤولي إدارتي حقوق الإنسان والشؤون العلميّة عدّة مواضيع ذات الاهتمام المشترك وتم التأكيد من خلاله على رغبة المنظمة في تقديم كافة سبل الدعم المتاحة والتنسيق بين الطرفين للمشاركة بأنشطة مستقبلية.

كما أشاد ممثّل المنظمة بالدور والجهود التي بذلها المركز من خلال اطلاعه على مخرجات الجلسة الحوارية التي انعقدت مساء السبت الماضي وما خلصت به من توصيات قيّمة.

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