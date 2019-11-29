القوات المسلحة تسيطر على الهيرة وتبدأ في معركة تأمين العزيزية

طرابلس-العنوان

أعلنت الكتيبة 155 أن القوات المسلحة باشرت معركة تأمين العزيزية وتقدمت صباح اليوم في عدة محاور، حيث تمكنت من اللحظات الأولى من السيطرة على المنطقة الممتدة من مصنع الإسمنت سوق الخميس طريق العربان إلى شيل العزيزية مرورا بسد وادي المجينين ومخازن الهيرة ومزار سيدي أبو عائشة وكسارات الهيرة بالكامل.

وأفادت الكتيبة، أن القوات المسلحة تقدمت أيضا إلى تقاطع الطريق الرابط بين العزيزية وغريان، وحاصرت الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، ما بين شركه الكهرباء وبوابة أبو غيلان.

وأكدت الكتيبة، أن القوات المسلحة افتكت عددًا من الآليات المسلحة، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين، كما أكدت، أن الاشتباكات لازالت مستمرة في محاوله للمحافظة على العزيزية.

وكانت الكتيبة 166 مشاة أعلنت تقدم وحداتها صباح اليوم الجمعة في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس، كما أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات المسلحة في المنطقة تمهيدا للسيطرة الكاملة عليها.