ملتقى لمناقشة التطورات في المنطقة الغربية

أقيم بمدينة صبراتة ملتقى القيادات بالمنطقة الغربية، بحضور وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، وآمر المنطقة العسكرية الزاوية وآمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، وآمر الغرفة الأمنية صبراتة وعمداء البلديات، ومديري الأمن ومخاتير المحلات والأعيان والحكماء بالمنطقة الغربية.

وناقش الملتقى الذي جاء بمناسبة افتتاح ديوان للحكومة المؤقتة، بعض المواضيع التي تخص المنطقة الغربية، وآلية التنسيق والتعاون ودعم المؤسسة العسكرية، في ظل ما تشهده العاصمة طرابلس.

وأصدر المشاركون في الملتقى بيانا جددوا فيه دعمهم وثقتهم في المؤسسة العسكرية والأمنية لحماية الوطن والمواطن، وتحرير كافة المدن الليبية من المليشيات المسلحة ودواعش المال العام.

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