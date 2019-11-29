بحث مواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل

بحثت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي التعليم والعمل والتأهيل، بحكومة الوفاق رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمواءمة مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي بما يضمن عدم إنتاج البطالة، وتخريج أفواج من الخريجين بعيداً عن حاجة سوق العمل وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية.

وأوضح عضو اللجنة “إبراهيم شيتا ” أن هذا الاجتماع هو الـ 18 الذي يعقد بالمركز الليبي الكوري بطرابلس، وقد جاء استكمالاً لما تمت مناقشته في الاجتماع السابق حول ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، موضحاً أن اللجنة اعتمدت التوصيات النهائية المتعلقة بهذا البند واتفقت على تخصيص الاجتماع المقبل لمناقشة شق التعليم التقني والفني.

يشار إلى أن اللجنة شكلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم ( 139 ) لسنة 2018.

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