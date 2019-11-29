“رقابة” المؤقتة تؤهل “قيادات الصف الثاني”

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة أمس الخميس أعمال دورة تدريبية تحت عنوان (تكوين قيادات الصف الثاني) التي تنظمها وتنفذها (مجموعة الجهود المشتركة للتدريب والاستشارات).

وأكد رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي أن الهيئة تسعى من خلال هذه الدورات إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالهيئة للارتقاء بمستوى العمل.

وأقيم حفل الاختتام بحضور رئيس الهيئة مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ومدير فرع هيئة الرقابة بنغازي كما تم تقديم شهادات مشاركة للموظفين ممن أتموا الدورة.

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