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“رقابة” المؤقتة تؤهل “قيادات الصف الثاني”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة أمس الخميس أعمال دورة تدريبية تحت عنوان (تكوين قيادات الصف الثاني) التي تنظمها وتنفذها (مجموعة الجهود المشتركة للتدريب والاستشارات).

وأكد رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي أن الهيئة تسعى من خلال هذه الدورات إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالهيئة للارتقاء بمستوى العمل.

وأقيم حفل الاختتام بحضور رئيس الهيئة مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ومدير فرع هيئة الرقابة بنغازي كما تم تقديم شهادات مشاركة للموظفين ممن أتموا الدورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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