الثني يطلع على مستجدات ملف عودة المهجرين إلى ليبيا

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بمقر إقامته في جمهورية مصر بمدينة القاهرة مستجدات لجنة عمل عودة المهجرين إلى ليبيا وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة علي الصغير.

الصغير وضع الثني بحسب لمكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة في صورة آخر مستجدات الملف خلال اجتماع حضره وزير الصناعة السنوسي صالح ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد.

وناقش الإجتماع إمكانية معالجة المشاكل التي تتعلق بالدراسة بالنسبة للأسر الراغبة في العودة في الوقت الراهن.

وبدوره،أكد الصغير أن اللجنة ستشرع في عودة المهجرين إلى ليبيا خلال الأيام القادمة بأول دفعة هجرت لمدة تزيد عن التسع سنوات.

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