الحكومة المؤقتة تبحث إحتياجات مدينة غريان

ليبيا – بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش أمس الخميس احتياجات بلدية غريان خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية ميلود علي المرعاش بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام امريض.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة المؤقتة سير عمل المجلس التسييري والاحتياجات التي يجب توفيرها للبلدية وبحث أوضاع النازحين واحتياجاتهم وسبل توفيرها.

وتطرق الاجتماع إلى المختنقات والعراقيل التي تواجه البلدية في هذه الفترة وكيفية وضع الحلول لها.

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