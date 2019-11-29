الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة هامة للوفاق بمحوري العزيزية والهيرة

أحكمت وحدات الجيش الليبي سيطرتها على مواقع جديدة في محوري العزيزية والهيرة، مساء الجمعة، حيث يجري تأمينها من قبل قوات الجيش وتمشيط المناطق المحيطة بها.

وخلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل “فيس بوك”، أكدت شعبة الإعلام الحربي، أن هذه المواقع تعتبر من أهم التمركزات التي تعتمد عليها قوات حكومة الوفاق، مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات القوات المُسلحة مع المجموعات المسلحة المنضوية تحت حكومة الوفاق، كبدتها خلالها خسائر كبيرة في الآليات والأفراد، بحسب المنشور.

ونفّذت مقاتلات سلاح الجو غارات على مواقع وتمركزات الوفاق في محاور العاصمة ، وأجرت عمليات استطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات، وفقا للبيان.

ودعا الجيش الليبي سكان طرابلس إلى الإبتعاد بقدر الإمكان عن مواقع المجموعات المسلحة والإرهابية حرصا على سلامتهم، والحفاظ على سرية سير العمليات العسكرية ومواقع قوات الجيش الأمامية.

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