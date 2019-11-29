الكبير والعيساوي يعلنان إنطلاق فعاليات برنامج بناء لريادة الأعمال المدعوم من الوفاق في إسطنبول

ليبيا – انطلقت بمدينة إسطنبول التركية أمس الخميس فعاليات برنامج “حاضنة بناء” لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا المدعوم من حكومة الوفاق .

البرنامج يهدف وفقاً لما أرودته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا إلى إنشاء حاضنة لرواد الأعمال في ليبيا واحتضان سبعين مشروعا على مستوى ليبيا بمبادرة بين البرنامج الليبي للإدماج والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية “سيسريك”.

وحضر الافتتاح وزير إقتصاد الوفاق علي العيساوي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير ورئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر الحجار وسفير ليبيا في تركيا عبد الرزاق مختار إلى جانب عدد من المسؤولين من المؤسسات والهيئات الداعمة.

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