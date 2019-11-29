من بينها حظر السلاح.. سلامة: تم الإتفاق على 6 قضايا في اجتماع برلين التحضيري

ليبيا – اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن مجلس الأمن كان عقيماً بخصوص حل الأزمة الليبية، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون.

سلامة خلال مداخلة لبرنامج “الشارع الدبلوماسي” الذي يبث على قناة “العربية” قال إن اجتماعاً سياسياً حول ليبيا سيعقد في برلين قبل نهاية العام الحالي،لافتاً إلى أن مؤتمر برلين يسعى إلى اتفاق دولي حول ليبيا عجز عنه مجلس الأمن ،معرباً عن أمله بأن ينتهي الاجتماع بوقف للنار في الأراضي الليبية.

كما أشار المبعوث الأممي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مؤيد لعقد مؤتمر برلين،لافتاً إلى وجود تصريحات غير مؤيدة للمؤتمر من أطراف قريبة من حفتر.

وتحدث سلامة عن الاتفاق على 6 قضايا في اجتماع برلين التحضيري تتضمن العودة للاتفاق السياسي وحظر السلاح ووقف النار وإطلاق حزمة اقتصادية وترتيبات أمنية في طرابلس، مؤكداً أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ.

ومن جهة أخرى،اعتبر سلامة أن الانقسام الدولي يعد “العقبة الأكبر أمام عودة الاستقرار” في ليبيا، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى وقف الحرب في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وأضاف:”حاولنا وقف النار في ليبيا على المستوى المحلي وفشلنا.كان علينا التفكير بمظلة دولية للمساعدة بوقف الحرب”.

وأكد سلامة وجود تدخلات خارجية كبيرة في الملف الليبي،مشيراً إلى “استدعاء مرتزقة للقتال في ليبيا من إفريقيا ودول أخرى وأن شركات أسلحة دخلت على خط الحرب في ليبيا، لافتاً إلى أن دولاً تسير طائرات من دون طيار وأنها تلعب دوراً في الحرب الليبية.

مبعوث الأمم المتحدة إختتم حديثه بالقول:”أنه لا يسعى إلى دولة ديمقراطية في ليبيا غداً ،وما يهمني الآن وقف النار وعندما نعيد الاستقرار إلى ليبيا سيكون الطريق نحو الانتخابات متاحاً ونسعى حالياً لإجراء انتخابات بلدية في عدد من المدن”،مؤكداً أن انتخابات رئاسية وبرلمانية ليست متاحة الآن في الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية