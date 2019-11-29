الخارجية اليونانية تدعو عقيلة صالح لزيارة أثينا

قالت وسائل إعلام يونانية، إن وزير الشؤون الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح لزيارة أثينا.

يأتي ذلك بعدما قال مصدر دبلوماسي، إلى «بوابة الوسط»، إن وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الليبي في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا حول «الصلاحيات البحرية».

وكشف المصدر أن وزارة الخارجية اليونانية أمهلت السفير، حتى الخميس القادم، لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع أنقرة.

اليونان تمهل السفير الليبي حتى الخميس للمغادرة احتجاجا على مذكرة تفاهم مع تركيا حول «الصلاحيات البحرية»

وعلقت وزارة الخارجية اليونانية، أمس الخميس، على مذكرة التفاهم بشأن المناطق البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، مساء أمس الأربعاء في مدينة إسطنبول بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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