المفوضية الوطنية للانتخابات تشارك في المنتدى الأفريقي السادس للإدارات الانتخابية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فعاليات «منتدى الاتحاد الأفريقي القاري السنوي السادس لهيئات الإدارة الانتخابية»، الذي انعقد بالعاصمة الكينية «نيروبي»، خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «تعزيز مشاركة الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين في الانتخابات في أفريقيا – نحو مزيد من العمليات الانتخابية الشاملة».

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم، أن مشاركتها جاءت بدعوة من إدارة الشؤون السياسية التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع جمعية السلطات الانتخابية الأفريقية (AAEA).

ومثَّل المفوضية في المنتدى كل من مدير إدارة العمليات عمار القماطي، ورئيس قسم التدريب والإجراءات الصادق الزكار.

وقدم الوفد عرضا تقديميا حول التجربة الليبية للتصويت بالخارج (OCV)، الذي تضمن مقدمة عن المفوضية، والانتخابات التي تم تنفيذها بالخارج، والأساس القانوني لها، ومن يحق له الاقتراع بالخارج، والكيفية التي تم بها تسجيل الناخبين، ومراكز الاقتراع التي تم افتتاحها، كما شمل العرض أهم الإحصاءات المتعلقة بالتسجيل والاقتراع الذي تم بالخارج، مختتما بأهم الصعوبات والتحديات التي واجهت هذه العمليات، والإيجابيات المصاحبة لتنفيذها.

وقدمت العديد من الدول الأفريقية خلال يومي المنتدى، مجموعة من الورقات والعروض التقديمية، التي تمحورت حول الموضوع الرئيسي المحدد للمنتدى.

ووفق البيان، تأتي المشاركة الليبية، بمساهمة من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، في إطار سعي المفوضية للوجود في المحافل الأقليمية والدولية التي تُعنى بالإدارة الانتخابية، وتأكيد أهمية هذه المناسبات في تبادل الخبرات مع نظيراتها من الإدارات الانتخابية في القارة الأفريقية والعالم.

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