الحركة الوطنية: اتفاقية الوفاق وأردوغان محاولة لحماية الإخوان ودعوة للتدخل التركي في ليبيا

أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، اليوم الجمعة، أعربت خلاله عن بالغ قلقها بخصوص توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية، بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، واصفا الأخيرة بـ “راعية التنظيمات والجماعات الإرهابية”

وخلال البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، أعربت الحركة عن أسفها لما آل إليه حال ليبيا في ظل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، مؤكدة أنه لا شرعية ولا مشروعية للوفاق، معتبرة إياها مظلة لتغطية جماعة الإخوان الإرهابية صنعتها أياد أجنبية معادية للشعب الليبي، بحسب البيان.

ووفقا للمتحدث الرسمى باسم الحركة ناصر سعيد، تشجب الحركة ما أسمته “العبث” الذي أقدمت عليه حكومة الوفاق، والتي لا تتجاوز حدود سيطرتها على عدة أحياء بمدينة طرابلس بقوة التنظيمات الإرهابية، وفقا للبيان.

وتابع البيان: “تعلن الحركة رفضها الكامل لأي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أمنية أو عسكرية أو سياسية مع حكومة تركيا، الراعي والداعم الأساسي للإرهاب في ليبيا، والتي سعت منذ أحداث 2011 ومازالت تسعى بكل الوسائل لزعزعة أمن واستقرار ليبيا”

وقال سعيد، إن هذه الاتفاقية هي محاولة لتسليم ليبيا للإرهاب كما حدث مع اتفاقية أوشي 1912 التي سلم بمقتضاها العثمانيون ليبيا للاستعمار الإيطالي، وأكدت الحركة، أن توقيع ممثلي حكومة الوفاق لمذكرتيّ التفاهم باسم حكومة الدولة الليبية غير شرعي، مضيفة أنهم “مجرد موظفون صغار لدى الميليشيات وسفراء الدول الغربية، ومن ثم لا يلزم ليبيا ولا يؤثر على مصالحها وحقوقها، كونه توقيع من غير ذي صفة بموجب أحكام القوانين الليبية”، وفقاً لنص البيان.

وأضاف البيان، أن لجوء رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا لتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع حكومتها، الهدف منه محاولة حماية معقل جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، والمحافظة على ما تبقى له من سلطة تتآكل وتنهار يوما بعد آخر أمام ضربات الجيش الليبي.

ونبّهت الحركة، خلال البيان، الشعب الليبي، إلى أن توقيع هاتين المذكرتين يعد بمثابة دعوة صريحة للتدخل التركي في ليبيا ومن شأنه المساس بالسيادة الوطنية وإلحاق الضرر الأمني والاقتصادي بها، كما نبّهت الدول العربية ودول العالم الى إن مثل هكذا اتفاقية هى محاولة تركية لعودة الإمبراطورية العثمانية وفرض سيطرتها على المنطقة من جديد، وفق ما قالت.

ودعت الحركة إلى الاستمرار فى دعم جهود الجيش الليبي فى حربه على الإرهاب ونزع سلاح المليشيات لفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، وفقا للبيان.

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