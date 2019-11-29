غرفة عمليات الكرامة تعلن شن مقاتلات السلاح الجوي التابعة للجيش غارة على أماكن تجمعات عناصر وآليات للوفاق بمحور عين زارة
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غرفة عمليات الكرامة تعلن شن مقاتلات السلاح الجوي التابعة للجيش غارة على أماكن تجمعات عناصر وآليات للوفاق بمحور عين زارة
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السحق الدعك اتفوووه على اردوغان سيزداد كمان وكمان حتى سحق الخوان والمتغطى باردوغان عريان فاخوانه سحقوا فى كل مكان رغم جعجعة اردوغان فهو كلب مسعور يتبح على الفاضى هو هو هو ارموا له عظمة يسكت
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