المنقوش: اتفاق ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا سيزيد مستوى التعاون الاستراتيجي بينهما

طرابلس-العنوان

اعتبر رئيس الأركان الأسبق، اللواء مصطفى المنقوش، اليوم الجمعة، أن التوقيع على مذكرتي تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا إيجابي وسيزيد مستوى التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين كما سيكون له تأثير على الأرض.

وقال المنقوش، في مداخلة مع قناة التناصح، إن تركيا تعتبر حاليا هي الحليف الأقوى والتي تتصدر المشهد في دعم حكومة الوفاق، وبالتالي فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية سيساهم في تطوير العلاقات كما سيكون العمل بينهما على مستوى أكبر وعلى جميع المستويات.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني وقد ووجه الاتفاق بينما باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقى استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر وقبرص.

وأعلن مجلس النواب الليبي استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية، مؤكدًا أنها مخالفة للإعلان الدستوري الليبي.

وقال المجلس في بيان إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج.

وأكد المجلس، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.