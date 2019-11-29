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المنقوش: اتفاق ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا سيزيد مستوى التعاون الاستراتيجي بينهما

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

اعتبر رئيس الأركان الأسبق، اللواء مصطفى المنقوش، اليوم الجمعة، أن التوقيع على مذكرتي تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا إيجابي وسيزيد مستوى التعاون الاستراتيجي بين الحكومتين كما سيكون له تأثير على الأرض.

وقال المنقوش، في مداخلة مع قناة التناصح، إن تركيا تعتبر حاليا هي الحليف الأقوى والتي تتصدر المشهد في دعم حكومة الوفاق، وبالتالي فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية سيساهم في تطوير العلاقات كما سيكون العمل بينهما على مستوى أكبر وعلى جميع المستويات.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني وقد ووجه الاتفاق بينما باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقى استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر وقبرص.

وأعلن مجلس النواب الليبي استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية، مؤكدًا أنها مخالفة للإعلان الدستوري الليبي.

وقال المجلس في بيان إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج.

وأكد المجلس، أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • بل سيزيد تطويل قرونك يا تيس. بعد ما بعتوا شرفكم للقطريين و الاتراك يا حثاله يا جبناء شنو مازال عندكم تبو تتنازلوا تليه يا أشباه الرجال

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  • منقوش فة راسه انه غبى فتركيا معزولة دوليا واوربا فرضت عليها عقوبات منها حظر سلاح وهناك المزيد فى اجتماع قادم لدعم اليونان وقبرص وجيش الدعارة التركى لم يحقق نجاح فى اى مكان حتى فى شمال سوريا عملية فاشلة استفاد منها الامريكان بالسيطرة على منابع النفط والروس بالسيطرة على القواعد التى اخلاها الامريكان والنظام السورى بدخول مناطق الاكراد طواعية اما اتفاق السراج واردوغان فانظر الى وجه اردوغان الكئيب وهو يصافح السراج صاحب الابتسامة الصفراء مثل نتنياهو ومن حسن الحظ ان الاتفاق باطل بالثلاثة مخالف للصخيرات وللدستور وللقانون الدولى ولو كان الاتفاق صحيحا لحدثت كارثة حيث كان سيتح لاردوغان الاستيلاء على الموانئ النفطية دون تدخل حرس المنشآت حسب الاتفاق ولكن لا يستطيع الجبان الاقتراب من هناك لان الجيش الوطنى سيسحقه بدعم من الاشقاء والاصدقاء وقد راى ماحدث لكلابه فى مطار مصراطه من سحق ودعك ووصله عينه من الجيف التركية وان عدتم عدنا وجعلنا صحراء ليبيا مقبرة للاتراك فالجيش الوطنى من احفاد عمر المختار مدعوم من الشعب الليبى ومنتصر دائما والمتغطى باردوغان عريان فاين الطرطور محمد مرسى مات واندفن بعد وعده بالعودة القصر يوم السبت العصر واين الاخوانى المجرم حسن البشير فى سجن كوبر ومرشده العام فى سجن طره وغدا خوان ليبيا فى سجن ابوسليم فى زفة شعبية كبيرة قرببا جدا رغم انفش المنقوش الفنكوش

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