استكمال الصيانة بمستشفى طرابلس الجامعي بعد لقاء الوكيل العام والسفير الإيطالي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استكمال أعمال صيانة البنية التحتية لمستشفى طرابلس الجامعي، المتوقفة لأكثر من عشر سنوات، بعد مشاورات بين الوكيل العام محمد هيثم عيسى، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، انتهت بتسديد جزء من مستحقات شركة سوتشي أمبيانتي الإيطالية المنفذة للمشروع والبدء الفوري في استكمال الأعمال.

ووفق بيان للوزارة اليوم، أعلن خلال العام 2016 عن عطاء دولي لصيانة البنية التحتية لمستشفى طرابلس الجامعي وتنفيذ كل الأعمال الهيدروميكانيكية والكهربائية، بعد تدني مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى، بسبب عدم إجراء الصيانات الدورية في كل المجالات، الأمر الذي أدى إلى انهيار البنية التحتية فيه.

ولفت البيان إلى ترسية عقد الصيانة على شركة سوتشي أمبيانتي العام 2017، وتعهد مديرها سيزاري ليوني، آنذاك بتنفيذ أعمال أخرى خارج بنود العقد كصيانة مهبط الطيران العمودي، وتركيب منظومة المراقبة وكذلك ملاعب وحضانات أطفال.

وأوضح البيان: «منذ توقيع عقد الصيانة بين مستشفى طرابلس الجامعي والشركة في 10 أكتوبر 2018، لم يجرِ تسييل أي مخصصات مالية للمستشفى لصالح الشركة الإيطالية، على الرغم من إدراج إدارة المستشفى الجامعي للقيمة المستحقة ضمن ميزانيتي 2018 و2019، مما دعا الشركة إلى التأخر عن تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات التكييف المركزي ومصانع الأكسجين ومصنع تحلية المياه والمولدات الكهربائية وشبكات الاتصالات وشبكات الغازات لتكتفي بتنفيذ أعمال صيانة للحديقة».

من جانبه قال الوكيل العام إنه جرى الاتفاق على الرفع من مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متنوعة كالإمداد الطبي والتدريب وتقديم العلاج وتفعيل بعض الاتفاقيات المبرمة سابقًا، فضلًا عن التوصل إلى حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه عمل الشركات الإيطالية العاملة بالمجال الطبي في ليبيا.

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