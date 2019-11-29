«صحة الموقتة» توافق على توفير النواقص المستعجلة لمركز طبرق الطبي

وافقت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على توفير النواقص المستعجلة لمركز طبرق الطبي.

وقال المكتب الإعلامي للمركز إن الوزير سعد عقوب «وافق على توفير بعض النواقص المستعجلة من أجهزة تنفس صناعي للصغار وكذلك للكبار، وجهاز إزالة المياه البيضاء وعلاج الشبكية حديث لقسم جراحة العيون، وعدد 2 إضاءة عمليات».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الأجهزة سيجري استجلابها «من الوكلاء المعتمدين في ليبيا التي ستبدأ فى توريد هذه المعدات اعتبارا من الأحد المقبل».

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