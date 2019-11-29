اختتام اول دورة لموظفي مصرف الوحدة حول الولاء الوظيفي

اختتم مركز الريادة للتدريب والتطوير التابعه لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ظهر امس الخميس ، الدورة التدريبية الاولى لموظفي مصرف الوحدة والتى نظمت تحت عنوان الإنتماء المؤسسي والولاء الوظيفي خلال الفترة من 24الي 28 نوفمبر الجاري

ووزعت في حفل الاختتام الحقائب التدريبية وشهادات إتمام العملية التدريبية بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف منعم السعيطي والمستشار العام مدير عام مركز الريادة للتدريب والتطوير صلاح العمروني و مدير الادارة العامة للتدريب بمصرف الوحدة خالد الشيخي ورئيس قسم التدريب بمصرف الوحده وليد الدرسي ومدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صالح الشبلي

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