مناورة تدريبية للهلال الأحمر في البركت

قام منتسبو الهلال الأحمر الليبي فرع البركت بإجراء مناورة إنقاذ للحالات الطارئة تحاكي واقعا يعيشه الليبيون اليوم في ظل تنامي أشكال العنف ولضرورة إنقاذ حياة الآخرين والتقليل من حالات الوفاة .

وتأتي هذه المبادرة لبناء جسور التواصل بين فرع الهلال الأحمر الليبي ولتنمية قدرات المنتسبين من خلال تجسيد الدروس التي تلقوها خلال الأيام الماضية.

ومن خلال تعلم الطرق الصحيحة للإسعافات الأولية، يمكن لكل فرد أن ينقذ حياة الآخرين حيث يعد تعليم الإسعافات الأولية وتطبيقها من الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف

ويواصل أفراد الهلال الأحمر الليبي جهودهم لتوفير الإسعافات الأولية للجميع، فالإسعافات الأولية ليست مجرد أساليب لإنقاذ الحياة، بل هي عمل إنساني يعكس رغبة في إنقاذ حياة الناس مع احترام التنوع احتراما كاملا ودون تمييز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية