المنفور يكشف لـ بوابة إفريقيا نتائج أول قصف جوي في كاباو

شنت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، الجمعة، غارات على موقع جنوب مدينة كاباو يبعد حوالي 106 كيلو متر عن قاعدة الوطية الجوية.

وفي تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور، إنه بعد ورود معلومات استخبارتية عن قيام آمر المنطقة الغربية التابعة لما يعرف بـ “رئاسة أركان حكومة الوفاق” أسامة جويلي، لمهبط خاص بالطائرات جنوب مدينة كاباو انطلق العمل فيه منذ نحو شهرين.

وأكد المنفور، أن الموقع، نظرا لقربه من قاعدة الوطية الجوية، يعتبر تهديدا مباشرا لها، موضحا أن المهبط المستهدف يبلغ طوله 1260م، وعرض 25م، مايشير وبشكل واضح إلى تجهيزه لإقلاع الطائرات المسيرة “الدرونز”، وطائرات النقل الخفيف والمتوسط، وفق قوله.

وأضاف آمر غرفة عمليات القوات الجوية، أن المهبط لم يتحصل على إذن رسمي من مصلحة الطيران المدني كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، مايؤكد بما لايدع مجالا للشك الهدف من تجهيزه والعمل عليه

وتابع المنفور: “تنبّه غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي أي مناطق ومدن من مغبة التعاون مع مثل هذه الأنشطة الإجرامية بمناطقهم، وتؤكد رصدها لكل الأنشطة المعادية في مدن ومناطق الغرب الليبي، وتحذر بأنها ستكون هدفاً مشروعاً في أي وقت، في قادم الأيام”

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