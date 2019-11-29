العقوري: اتفاقية أردوغان والسراج غير دستورية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها فائز السراج مع رجب طيب أردوغان غير دستورية ولا تمثل رغبة وإرادة المواطنين

وأضاف العقوري في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه وحتى بفرض صحة الاتفاق السياسي فإن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية.

كما بيّن العقوري أن ما تم توقيعه بين السراج وأردوغان يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات مؤكداً أن هذه الخطوة تعد تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة .

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