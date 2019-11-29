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العقوري: اتفاقية أردوغان والسراج غير دستورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها فائز السراج مع رجب طيب أردوغان غير دستورية ولا تمثل رغبة وإرادة المواطنين

وأضاف العقوري في تصريحات لوكالة سبوتنيك أنه وحتى بفرض صحة الاتفاق السياسي فإن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية.

كما بيّن العقوري أن ما تم توقيعه بين السراج وأردوغان يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات مؤكداً أن هذه الخطوة تعد تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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