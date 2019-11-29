«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن ضبط «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة المدعو عماد الشقعابي»، من خلال قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء.

ووفق بيان للوزارة اليوم، استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها وعناصر التحري، ونفذت عملية تتبع للمطلوب ورصد تحركاته بشكل دقيق، لتتمكن قوات الدعم المركزي تاجوراء، من ضبطه مساء الجمعة، «بعد عمل معلوماتي منظم».

وأوضحت الوزارة أنه يتم الآن مباشرة إجراءات التحقيق مع المتهم وإحالته لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون.

وحذرت وزارة الداخلية «كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة»، مشددة على التعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية.

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